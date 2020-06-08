Bakan Albayrak açıkladı: Dev destek geliyor!

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"İlk aşamada Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun."

İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak.