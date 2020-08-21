Bakan Albayrak 'Müjdeler olsun' diyerek paylaştı: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.
ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun
- Bakan Albayrak 'Müjdeler olsun' diyerek paylaştı: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes...
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