Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın (@aa_finans) yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak. https://t.co/vLvG0Vw8ha— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 10, 2020
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