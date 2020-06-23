Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi krediye rekor başvuru

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği’nin 63. Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aldığımız önlemler sayesinde ekonomik açıdan en az etkilenen ülkelerden bir tanesi olduk. Erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdı.

KONUT KREDİSİNE REKOR BAŞVURU

İktisadi faaliyetteki toparlanmayı görmeye başlıyoruz. Yurtiçi talep ve beklentilerde iyileşme görünüyor. Normalleşme süreci bu ay ile hız kazandı. Düşük maliyetli konut kredisi başvurusu 133 bini geçti. 101 bin vatandaşımıza 25 milyar liralık tahsis yapıldı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 280 milyar TL'yi geçmiş durumda.

Bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma bekliyoruz. Ekonomide değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz.

BANKALARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Bakan Albayrak bankalara çağrıda bulunarak, "Bankacılık sektörümüz sağlık bir görünüme sahip. Bankacılık sektöründe kur riski söz konusu değil. Bankalar bazı eski alışkanlıklarından kurtulmalı. Aldığınız kararlar sosyal toplumsal refahı etkiliyor. Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Bankacılık sektörü kabuk değiştirmeli. Bankalar yerli üretim destekleyen projelere katkı sağlamalı" dedi.