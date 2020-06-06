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06 Haziran 2020 Cumartesi 18:52:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 18:58:00

Bakan Albayrak: Bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'na ilişkin "Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklaması şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak."

YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan baraj inşaatında şu ana kadar 3 milyon metreküplük imalat gerçekleştirildi.

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