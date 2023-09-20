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20 Eylül 2023 Çarşamba 21:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 21:30:00

BAĞ-KUR prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülecek

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürüleceğini söyledi. Peki bu düzenleme ne sağlayacak, kimler bundan faydalanacak?

BAĞ-KUR prim gün sayısında yapılacak düzenleme milyonlarca sigortalı tarafından yakından takip ediliyor. BAĞ-KUR kapsamındakilerin emekli olmaları için gerekli prim gün sayısında güncellemeye gidilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre emeklilik için gerekli olan BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülecek.

KÜÇÜK ESNAFLARI KAPSAYACAK

Düzenlemeyi değerlendiren AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "9 bin gün prim ödemekten 7 bin 200'e indirilmesinin öncelikle hangi grupları konusunda bir ifade kullanılmıştı. Burada 1 milyon BAĞ-KUR'lu kapsamında bizim küçük esnaflar dediğimiz bakkal, manav, kuaför gibi mesleklerde çalışan BAĞ-KUR'luların kapsanacağı ifade ediliyor" dedi.

"5 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA İMKANI GETİRİLMİŞ OLACAK"

Düzenlemenin BAĞ-KUR'lulara emeklilik için önemli bir avantaj sunacağını dile getiren Zengin, "BAĞ-KUR emekliliğinde 9 bin gün prim ödeme gün sayısının ilk etkisi 5 yıl erken emekli olma imkanı getirilmiş olacak. 5 yıllık imkan verilmesi özellikle BAĞ-KUR'lularda bir beklentiyi karşılamış olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin bir an önce hayat geçmesi için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : vedat ışıkhan bağkur prim gün sayısı
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