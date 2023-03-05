Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Al Zeyoudi, Küresel Yumuşak Güç Zirvesine katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Al Zeyoudi, iki ülke arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın önemine dikkati çekerek, "BAE'de en az 25 bin, Türkiye'de 100 binden fazla istihdam yaratılması bekleniyor. Gıda güvenliği, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojisi, finans sektörü ve lojistik gibi birçok sektör için de büyük potansiyel var." dedi.

İkili ticaretin, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'ı aşan önemli bir büyüme katettiğini belirten Al Zeyoudi, "Petrol dışı ticaretimizde yaklaşık 18,9 milyar dolara ulaştık." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE YATIRIM İÇİN DOĞRU YER"



BAE'nin Türkiye'ye şimdiden 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptığının ve bu rakamı artırmaya istekli olduklarının altını çizen Al Zeyoudi, "Fakat kendimizi bu rakamla sınırlamıyoruz. Sınır yok. Fırsatlar olduğu sürece bunları keşfedeceğiz." diye konuştu.

Al Zeyoudi, Türk finans sistemindeki mükemmel büyümenin, BAE'nin yatırımları için "Türkiye'nin doğru yer" olduğunu kanıtladığını vurgulayarak, bu yılki karlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'tan fazla arttığına işaret etti.

Bakan Al Zeyoudi, "Bütün bunlar, Türkiye'de güçlü ekonomik fırsatlar olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin de yeni pazarlara erişim sağlamak için birbirlerine yardım etmenin yollarını araştırdığına değinen Al Zeyoudi, "Çünkü özellikle Asya'nın doğusu, Avrupa'nın doğusu söz konusu olduğunda Türkiye'nin komşularına çok büyük ilgi duyuyoruz ve Afrika'da da ortak çıkarımız var." dedi.

"BAE İLE TÜRKİYE LOJİSTİK İŞBİRLİĞİNDE BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİ"



BAE'li Bakan, ülkesi ile Türkiye'nin lojistik işbirliğinde de "büyük ilerleme" kaydettiğine dikkati çekerek, Türkiye'den BAE'ye yapılan sevkiyatların süresini kısaltacak yeni rotalar araştırdıklarına değindi.

Al Zeyoudi, "Normalde 28 gün sürüyor. Şimdi bu sürenin yarısı kadar sürecek çünkü Türkiye'den doğrudan İran'a ve BAE'ye deniz yoluyla veya Türkiye'den Irak'a ve BAE'ye nasıl gideceğimiz konusunu ele alıyoruz." şeklinde konuştu.

BAE'nin lojistik altyapısı üzerinde çalıştığını söyleyen Al Zeyoudi, Afrika pazarında nasıl işbirliği yapılacağı konusunda, ülkesinin Türk şirketleriyle görüştüğünü de vurguladı.

"İLİŞKİLERİMİZDE SINIR YOK"



Bakan Al Zeyoudi, güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra yeşil hidrojen projeleri hakkında da ülkesi ile Türkiye arasında görüşmelerin yapıldığını kaydederek, "Büyük bir ilgi var. Sadece bu da değil, şimdiden fizibilite çalışması aşamasına geçtik. Daha önce de söylediğim gibi, ilişkilerimizde sınır yok." dedi.

Al Zeyoudi, BAE'nin iklim değişikliğiyle mücadelede "çok pragmatik" olduğunu, petrol ve doğal gazın gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payını başarıyla azaltmayı başardıklarını dile getirdi.

Ayrıca, yenilenebilir enerjide, BAE'nin en büyük küresel yatırımcılardan biri olmaktan gurur duyduğunun altını çizen Zeyoudi, "70'ten fazla ülkede 50 milyar dolardan fazla yatırım yapıyoruz." ifadesini kullandı.