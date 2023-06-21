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21 Haziran 2023 Çarşamba 15:47:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 15:47:00

Azerbaycan'ın "yeşil enerji" projelerine Türkiye'den firmaların ilgisi yüksek

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, ülkedeki yenilenebilir enerji projelerine Türkiye'den firmaların ilgi gösterdiğini bildirdi.

Memmedov, AA muhabirine Azerbaycan ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki iş birliğine yönelik değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyeli yüksek ülkelerden olduğunu vurgulayan Memmedov, "Ülkemizin ekonomik olarak uygulanabilir ve teknik olarak kullanılabilir yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli 3 bin megavatı rüzgar, 23 bin megavatı güneş, 380 megavatı biyoenerji ve 520 megavatı akarsu olmak üzere 27 bin megavat olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Karabağ'a yenilenebilir enerji santralleri kurulması hedefleniyor

Azerbaycan'da Eylül 2020'de Enerji Bakanlığına bağlı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Devlet Ajansı kurulduğunu aktaran Memmedov, Mayıs 2021'de ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan topraklarında "Yeşil Enerji Bölgesi" kurulmasına ilişkin kararname imzalandığını anımsattı.

Büyükelçi Memmedov, bu kapsamda söz konusu bölgelerde güneş, rüzgar, biyokütle, termik, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin öğrenilmesi ve yenilenebilir kaynaklar için tesisler kurularak enerji arzının sağlanması hedefiyle çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye'den firmalar Kelbecer ve Laçın'da rüzgar projelerine hazırlanıyor

Tekfen İnşaat'ın Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile 2018'de alternatif ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladığına işaret eden Büyükelçi Memmedov, şu bilgileri verdi:

"Türk şirketleri Achar Enerji, Eksim Holding, Best Brands Energy Group, Renevo Enerji, Solar APEX, Zorlu Enerji ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji projelerine ilgi duyduklarını bildirmiştir. İşgalden kurtarılan Kelbecer ve Laçın illerinin enerjilerinin yenilenebilir enerji yoluyla sağlanması amacıyla toplam kapasitesi 100 megavata kadar olan rüzgar santrali projesinin hayata geçirilmesine ilişkin Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi talep belgesi Türk firmalarına sunuldu."

Etiketler : Memmedov APEX Zorlu Enerji
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