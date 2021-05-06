Türk SİHA'sının etkisi çok büyük! İkinci sırayı aldılar

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Söz konusu dönemde Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü. Sektörde ocakta 166 milyon 997 bin dolar, şubatta 233 milyon 225 bin dolar, martta 246 milyon 973 bin dolar ve nisanda 302 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Böylece savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 949 milyon 744 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında söz konusu sektörde 642 milyon 870 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-nisan döneminde bu alanda ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı.

- Azerbaycan'a sektörün ihracatı yüzde 1234 arttı

Söz konusu dönemde ABD'nin ardından 117 milyon 315 bin dolarlık dış satım yapılan Azerbaycan ikinci sırayı aldı. Geçen yıl Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı harekat esnasında Türkiye'nin ürettiği silahlı ve silahsız insansız hava araçları etkili rol oynamıştı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a yılın 4 ayında yaptığı savunma ve havacılık sanayi ihracatı, geçen yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 1234 arttı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkeye 8 milyon 795 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Bu ülkelerin ardından söz konusu ihracatta 90 milyon 299 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 57 milyon 827 bin dolarla Bangladeş ve 50 milyon 14 bin dolarla Almanya sıralandı.

- Sektörün ihracatında İstanbul zirvede

İstanbul, ocak-nisan döneminde en fazla savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı gerçekleştiren il olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kentten ihracat yıllık bazda yüzde 86,8 artarak 387 milyon 547 bin dolara çıktı.

Bu ili 204 milyon 490 bin dolarla Ankara, 131 milyon 732 bin dolarla Konya, 88 milyon 739 bin dolarla Eskişehir, 39 milyon 663 bin dolarla İzmir takip etti.