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28 Mart 2023 Salı 11:53:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 11:53:00

Aylık düzenlemesi emeklilerde promosyon artışı beklentisi oluşturdu

Kaynak: AA

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En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonunun da artırılması yönünde beklenti oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklamasının ardından, yasal düzenleme için TBMM'de başlayan süreç devam ediyor.

Yaklaşık 8,8 milyon emekliyi etkileyen karar, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyon miktarını da yakından ilgilendiriyor.

İLERLEYEN GÜNLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Mevcut koşullarda emeklilere üç yıllığına 4 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor.

En düşük aylık tutarının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından milyonlarca emekli gözünü banka promosyonunda yapılacak artışa çevirdi.

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kredi imkanları sunan bankaların, emekli aylıklarındaki artışa paralel olarak ilerleyen günlerde promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.

"BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇMALI"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin banka promosyonu hakkından yararlanmaları için 10 yıl mücadele yürüttüklerini belirterek, bunun sonucu olarak emeklilere 2015'ten itibaren banka promosyonu verildiğini söyledi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi.

Etiketler : emekli promosyon banka promosyonu aylık

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