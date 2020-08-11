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Aygün Alüminyum Hollanda'daki 2. Projesi Olan Y Towers'da Dizayn Çalışmalarına Başladı
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11 Ağustos 2020 Salı 11:15:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 11:15:00

Aygün Alüminyum Hollanda'daki 2. Projesi Olan Y Towers'da Dizayn Çalışmalarına Başladı

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İhracatın yıldızı olarak da anılan Türk Şirket Aygün Alüminyum, Hollanda'daki 2. projesi olan “Y Towers”ın dizayn çalışmalarına başladı! Aygün Alüminyum'un Hollanda, Amsterdam'da yürüteceği “Y Towers” projesi için sözleşmeler imzalandı! Ayrıca, performans testlerinin hazırlıklarına da başlanmış bulunuyor.

“Team V Architects” tarafından tasarlanan bu önemli projede; Schüco USC 65 panel sistem, Schüco FWS 50 stick sistem, çelik balkon işleri, doğal taş kaplamalar ve alüminyum kompozit kaplama işleri bulunuyor.

Başarılı Türk Şirket Aygün Alüminyum’un Hollanda, Amsterdam “Y Towers” projesi İmalat ve montaj çalışmalarına Şubat 2021’de başlanacak. “Y Towers” projesinin bitiş tarihi ise Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Aygün Alüminyum Hollanda Amsterdam “Y Towers” Projesi İçin Özel Bir Tasarım Yapacak

Gerek istihdama gerekse eğitime olan katkılarıyla da öne çıkan, ihracatın yıldızı başarılı Türk Şirket Aygün Alüminyum, bu önemli projeye özel olarak tasarlayacağı “Schüco Custom Design” cephe sistemleri ile ilgili çalışmalarına da hızlı bir şekilde başladı bile!

Bununla birlikte, Düzce Avrasya test merkezinde Ekim ayında gerçekleşecek performans testleri ile ilgili de çalışmalara start verildi!

Dünyanın her yerinden, en prestijli projelerde imzası olan; devlet büyüklerimizden birçok ödüle sahip olan başarılı Türk Şirket Aygün Alüminyum; bu özel projeyle birlikte, katma değerli ürünler üreterek ülke ihracatına katkıda bulunmaya devam ediyor!

Aygün Alüminyum Hollanda Amsterdam “Y Towers” Projesi İle İlgili Detaylar

Proje adı: Y Towers

Proje Yeri: Amsterdam, Hollanda

Proje Mimarı: Team V Architects

Proje Müteahhiti: Rizzani de Eccher

Proje Danışmanı: Aecom

Montaj Başlangıç Tarihi: 2021 Şubat

Proje Bitiş Tarihi: 2022 Ağustos

Sistemler:

• Schüco USC65 panel sistem

• Schüco Custom design panel sistem

• Schüco FWS50 cephe sistem

• Çelik balkonlar

• Alüminyum kompozit panel

• Doğal taş kaplama

İhracatın Yıldızı Aygün Alüminyum Dünyanın Her Yerinden En Prestijli Projelerle Sesini Duyurmaya Devam Ediyor

Hollanda Amsterdam “Y Towers” Projesi, Aygün Alüminyum’un yurt dışındaki prestijli projelerinden sadece bir tanesi!

Dünyanın dört bir yanında (İngiltere, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Almanya, Amerika) gerçekleştirdiği, birbirinden başarılı ve yüksek prestijli projelerle ve aldığı sayısız ödüllerle birlikte ses getirmeye devam eden Türk Şirket Aygün Alüminyum, profesyonel ekibiyle, global bir marka olarak sürekli büyüme başarısını sürdürüyor.

Ülkemize gerek ihracat gerekse birçok farklı alanda (istihdam, eğitim, markalaşma vb.) çok önemli oranda katma değer sağlamaya devam ediyor.

Aygün Alüminyum’un Farklı Ülkelerdeki Başarılı ve Prestijli Projelerinden Birkaçı

• North Wharf Gardens- Londra / İngiltere

• Lots Road-Chelsea / İngiltere

• Hounslow Civic Centre-Londra / İngiltere

• Camden Lock-Londra / İngiltere

• Brighton Marina-Brighton / İngiltere

• Ocean Village-SouthHampton / İngiltere

• NOX – Moskova / Rusya

• Nato Headquarters-Brüksel / Belçika

• Esentai Park Mall-Astana / Rusya

• Litsa-Moskova / Rusya

• Monet Hotel-Moskova / Rusya

• Fili Grad-Moskova / Rusya

• Olympia Park-Moskova / Rusya

• Olympia Park Sport Complex-Moskova / Rusya

• Haydar Aliyev Cultural Centre (HAMP) -Bakü / Azerbaycan

• Oko Tower ( Plot 16 ) - Moskova / Rusya

• Tsvetnoy-Moskova / Rusya

• Bakü Hilton-Baku / Azerbaycan

• Capital Hill-Moskova / Rusya

• Flame Towers-Bakü / Azerbaycan

• Plot9 -Moskova / Rusya

Aygün Alüminyum’un Kısa Bir Tarihçesi:

Aygün Alüminyum, üretim ve işletme hayatına ilk olarak 1979 yılında; İstanbul, Levent’ teki mütevazi tesislerinde başladı. Alüminyum doğrama uygulamalara takiben, cephe kaplama işine bugün; İstanbul, Tekstilkent, Koza Plaza’daki 1.500 m²’lik merkez ofisinde devam etmektedir. Sürekli büyümeyi ve kaliteyi ilke edinmiş olan şirket, Tekirdağ Çorlu Fabrikası’nı büyüterek ek üretim tesislerinin de açılışını yaptı. 

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