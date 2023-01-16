VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada
Fransa'da kasırga nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm verildi
Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Şampiyonluğa uzanan yolda milli kick boksçuyu hastalığı bile yıldıramadı
Emekli bir papanın sessiz ölümü
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestoları
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Ocak'ta Carmen'i sahneleyecek
Hababam Sınıfı'nın "Sevda"sını heyecanlandıran film: "Sevda Mecburi İstikamet"
Başkan Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi
İkinci çocukların bakımı devletten
"8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?"
Enflasyonda düşüş devam edecek
Vergiler sıfırlanmıştı! Büyük indirim geliyor...
Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!
İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor
Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı
Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak
EYT'de süre sınırı yok! Kaçıranlar dikkat: Üzülmeyin
16 Ocak 2023 Pazartesi 10:39:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 10:39:00

Ayçiçek yağına indirim bekleniyor! Gümrük vergisi sıfırlanınca harekete geçildi: Şubat ayından sonra...

Kaynak: Ekonomi Gazetesi

ABONE OL

Ayçiçek yağı fiyatları geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ve stokçuluk nedeniyle fahiş artışlar yaşamıştı. Ancak gümrük vergilerinin düşürülmesi sonrası Türkiye'nin 15 günde attığı adımlar neticesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. 150 bin ton ham ayçiçeği yağı bağlantısı yapılırken, bu durumun iç pazarda raflara yüzde 10 ila 15 arasında düşüş olarak yansıması bekleniyor.

Ayçiçek yağında vergilerin sıfırlanmasının ardından, iç pazarda yağ fiyatlarında yüzde 10 ila 15 arasındaki bir düşüş bekleniyor.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması ile son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığını kaydeden sektör temsilcilerindşen Onat Angı, Türkiye, normalde aylık 50 ila 60 bin ton ham yağ alımı yaptığını söyledi.

Dünyada ayçiçek yağı pazarının yarısından fazlasına sahip olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, raf fiyatlarını yükseltti.

Bunun yanı sıra stokçuluk da ayçiçek yağı fiyatlarını artıran bir diğer önemli etken oldu.

Artan fiyatlar sonrası yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına ton başına 250 dolar, ayçiçeği çekirdeğine ise yüzde 5 vergi uygulanıyordu.

Ham ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası yağ fiyatlarına indirim geliyor.

YÜZDE 10 İLA 15 ARASINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu kapsamda yağ fiyatında yüzde 10 ila 15 arasında düşüş bekleniyor.

Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, Türkiye'nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması ile son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığını kaydetti.

Angı ayrıca Türkiye'nin normalde aylık 50 ila 60 bin ton ham yağ alımı yaptığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ALIM İŞTAHININ AZALMASIYLA FİYATLAR TEKRAR DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Angı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye'nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO'nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun'a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti.

"ŞUBAT AYINDAN SONRA RAF FİYATLARINA YÜZDE 10 İLE 15 ARASINDA YANSIMASI LAZIM"

Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu ve şu anda uluslararası piyasada ham yağ fiyatları bin 230 ile bin 235 seviyesinde işlem görüyor. Marmara teslim fiyatı ton başına 625 dolar olan çekirdek ise yurtiçinde 11 bin 500 lira civarında işlem görmekte. Diğer yandan vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL'den 24 TL'ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantı yapılan mallar geldikçe, şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım."

Etiketler : Ayçiçek yağı Türkiye Marmara Onat Angı
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Konsere özel hazırlık

Konsere özel hazırlık
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Örnek bir insan değilim!

Örnek bir insan değilim!
Aile dizisi istiyordum

Aile dizisi istiyordum
Yeni ikili

Yeni ikili
Baba-kız eğlence günü

Baba-kız eğlence günü
Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX