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02 Mart 2022 Çarşamba 11:25:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 11:25:00

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu: Sberbank Europe AG, ECB'nin talimatıyla kapatıldı

Kaynak: AA

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Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını duyurdu.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu'ndan (FMA),yapılan açıklamada, Sberbank Europe AG'nin, mevduat sıkıntısı nedeniyle batma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunan ECB'nin talimatıyla kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ECB'nin, 28 Şubat'ta Sberbank Europe AG'nin jeopolitik gelişmeler ve büyük likidite çıkışları (mevduat) nedeniyle ekonomik sıkıntılar içinde olduğu ve iflas edebileceğini belirlediği hatırlatılarak, bunun, ECB'nin Tek Tasfiye Kurulu'nu (SRB), Sberbank Europe AG'nin faaliyetlerine moratoryum uygulamaya sevk ettiği kaydedildi.

Banka'da iflas işlemlerini yönetmek için bir kayyum atandığı bildirilen açıklamada, banka müşterilerinin 100 bin avroya kadar mevduat garantisinin olduğu bildirildi.

FMA'nın Sberbank Europe AG'nin kapatılmasına yönelik açıklaması, moratoryumun sona ermesinden bir saat önce yapıldı.

AB ve Washington yönetimi, Sberbank dahil olmak üzere Rusya'nın büyük bankalarına Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle SWIFT sisteminden çıkarılma dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Etiketler : Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu FMA Sberbank Europe AG
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