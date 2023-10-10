Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'ye ihracatı artırmak istediklerini söyledi

Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı" öncesindeki basın toplantısına Başbakan Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Başbakan Nehammer, Avusturya ile Türkiye ilişkilerinin geçmişe dayandığını hatırlatarak, Türkiye'ye ziyaretinin kendisi için özel olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle tebriklerini dile getiren Nehammer, gelecek yıl Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin ilk asrının kutlanacağını kaydetti.

Nehammer, karşılıklı yoğun ilişkileri işaret ederek, "Türkiye bizim için çok önemli bir ortak. Avusturya'nın (Türkiye'ye) ihracat seviyesini artırmak istiyoruz. Geçen sene bu oranı yüzde 20 artırdık ve bugün 4,6 milyar avrodan söz ediyoruz." dedi.

İktisadi ilişkilerin gelişmesinin güvene ihtiyaç duyduğunu aktaran Nehammer, Avusturya temsilcilerinin toplantıya katılımının bu ilişkilere verdiği önemin kanıtı olduğunu söyledi.

Nehammer, Avusturya'nın makine, hizmet ve finans hizmetleriyle Türkiye pazarında olduğuna dikkati çekerek, "Bizi duygusal olarak Türkiye'ye bağlayan turizmdir." dedi.

Enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa'da da hissedildiğine vurgu yapan Nehammer, zor zamanlar geçirdiklerini kaydetti.

Nehammer, Türkiye ile iktisadi ilişkileri güçlendirmeyi istediğini dile getirerek, "Sayın Bakan burada olmanız Avusturyalı girişimciler için çok güzel bir sinyal. Umut ediyorum ki birçok projeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Avusturya arasında işbirliği beni memnun edecektir." dedi.

"AVUSTURYA, TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 10'UNCU YATIRIMCIDIR"



Bakan Kocher, toplantının Avusturya ile Türkiye arasındaki işbirliğini artıracağını işaret ederek, bunun iki ülke için de büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin kendileri için zorluk teşkil ettiğini bildiren Kocher, "Aynı zamanda enerji fiyatları artıyor, tedarik zincirlerinde de sorun var. Tabii bütün bu şartlarda potansiyeli kullanmak şarttır." diye konuştu.

Kocher, yaklaşık 1500 Avusturya merkezli şirketin Türkiye'de faaliyet yürüttüğünün altını çizerek, "Avusturya, Türkiye'deki en büyük 10. yatırımcıdır. Türkiye'de gayet iyi bilinen, güzel temsil edilen bir ülkedir." dedi.

Avusturya'nın yenilenebilir enerji, mikroçip ve ilaç sanayi alanlarında güçlü olduğunu belirten Kocher, ülkesinin Türkiye ile bu konularda beraber çalıştığını vurguladı.