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29 Kasım 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 11:30:00

Avrupa'nın doğal gaz krizi ABD'yi vuracak

Kaynak: aksam.com.tr

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Uzmanlar Avrupa'daki doğal gaz krizinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtirken ABD basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Yayımlanan analizde Avrupa'nın doğal gaz krizinin ABD'yi derinden etkileyeceği ifade edildi. Makalede, ABD'lilerin iki yıl öncesine göre doğal gaza yüzde 50 daha fazla para ödediği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı harekat başlatmasının ardından Avrupa'da doğal gaz krizi başladı. Ülkeler Rusya'nın harekatını kınarken çeşitli yaptırımlara başvurdu. Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini etkiledi. Fakat Rusya'nın AB'nin doğal gaz arzının yüzde 40'ını bir anda kesmesi Avrupa ülkelerini enerji krizi konusunda çaresiz bıraktı.

ABD'de yayımlanan bir analizde AB'de yaşanan doğal gaz krizinin ABD'ye de sıçrayacağı ifade edildi. Yayımlanan makalede yaşanan doğal gaz krizinin daha başlangıç aşamasında olduğu ifade edilirken bu krizin ABD'yi de sıkıntıya sokacağı iddia ediliyor.

AVRUPA'NIN RUS DOĞAL GAZINA GÜVENİ

Avrupa Komisyonu'na göre doğal gaz, AB'nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. 2021 yılında AB ülkeleri 396,6 milyar metreküp doğal gaz kullandı. Bu miktarın 2014'ten bu yana en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor. Rusya'nın doğal gaz hamlesinin ardından ülkeler bu kritik kaynak için başka yerlere yönelmek zorunda.

ARTAN DOĞAL GAZ TALEBİ ENERJİ FİYATLARINI HER YERDE YÜKSELTİYOR

Yayımlanan analizde arz ve talep kurallarına dikkat çekildi. Talep düşük olduğunda arzın artacağı vurgulanan analizde böylelikle fiyatların düşeceği belirtildi. Yayımlanan analizde, Rusya'nın AB'ye giden doğal gazı kesmesi büyük bir talep ve daha yüksek fiyatlar oluşturduğu vurgulandı.

Ağustos 2022 itibariyle aylık yakıt fiyat endeksi Kovid salgını öncesinden bu yana en yüksek seviyedeydi. Kışın hafif olarak başlaması Ekim ayında fiyatların düşmesine neden oldu. Fakat fiyatlar Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önceki seviyelerin üzerinde kaldı.

Bu analizler dünyadaki petrol ve gaz fiyatlarının yüksek olduğu ve en soğuk kış aylarının hala önümüzde olduğu anlamına geliyor.

AB'NİN DOĞAL GAZ KRİZİ ABD'YE ULAŞIYOR

Avrupa gibi ABD de doğal gazı birincil güç ve ısı kaynağı olarak kullanıyor. Yaz ve sonbahar aylarında havaların daha ılıman olması nedeniyle doğal gaza olan talep daha az olmakla birlikte, havalar soğudukça talep artmaktadır. Bunun da ötesinde ABD'deki doğal gaz fiyatları şimdiden yaklaşık yirmi yılın en yüksek seviyesinde.

YÜZDE 50 DAHA FAZLA PARA ÖDÜYORLAR

Yayımlanan analizde ABD'liler iki yıl öncesine göre yüzde 50 daha fazla doğal gaza para ödüyorlar.

Avrupa daha fazla gaz için ABD'ye yöneldiğinde sağlayıcılar arzlarını bölmek zorunda kaldı. ABD'lilere daha az doğal gaz kaldı. Bu da daha yüksek elektrik fatuları oluşturdu. 2019'dan beri ABD'liler için elektrik maliyeti artttı. Elektrik faturalarında 2006'dan bu yana en büyük yıllık artış yaşandı.

DOĞAL GAZ TALEBİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ARTACAK

Doğal gaz talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı belli bir durum. AB'nin doğal gaz krizi sırasında fiyatlar zaten yükseldi. ABD'nin Avrupa'ya doğal gaz ihracatı artacak. ABD'nin kendi gaz ihtiyacı da kış ayının gelmesiyle birlikte yükselecek. Bu durumda Avrupa'nın gaz krizi ABD'deki gaz fiyatlarını derinden etkileyecek.

Etiketler : Ukrayna RUSYA ABD DOĞAL GAZ KRİZİ
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