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20 Mart 2023 Pazartesi 17:50:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 17:50:00

Avrupa'da gaz fiyatları 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: AA

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Avrupa'da doğal gaz fiyatı, ılıman hava koşulları ve rüzgar santrallerinden üretimin artmasıyla 40 avronun altına gerileyerek Temmuz 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 43,8 avrodan işleme açıldı.

Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 39,8 avroya düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 15.00'tecuma gününün kapanışına göre yüzde 5,91 azalışla 40 avro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da hava sıcaklığının artması ve rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi, spot piyasada gaz fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

Düşük gaz tüketimi nedeniyle Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı da bir miktar artarak yüzde 55,7 seviyesini buldu.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı enerji krizi öncesinde 20 avronun altında seyrediyordu. Gaz fiyatları geçen yılın ağustos ayında 348,8 avroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Etiketler : avrupa doğal gaz ekonomi

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