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17 Şubat 2023 Cuma 15:48:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 15:48:00

Avrupa'da gaz fiyatı 17 ayın en düşük seviyesine geriledi

Kaynak: AA

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Avrupa'da doğal gaz fiyatı, ılıman hava koşulları dolayısıyla birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması ve daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatıyla 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 51,55 avrodan işleme açıldı. Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 48,77'e düşerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 14.30'da dünkü kapanışa göre yüzde 4,47 azalışla 49,71 avroya indi.

Gaz fiyatının 17 ay sonra 50 avronun altına düşmesi dikkati çekti.

Fiyatlardaki düşüşte, doğal gaz tüketimini nispeten düşük tutan hava şartları ve bu nedenle birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması ve daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı etkili oldu.

Ayrıca, özellikle maliyet nedenleriyle daha az üretim yapan sanayide doğal gazda tasarruf sağlanması da fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı uzun süre 20 avro seviyesinin ardından 26 Ağustos 2022'de 348,8 avroya kadar çıkmıştı. Bu da Rus gazına olan yüksek bağımlılıkla Avrupa'da bir enerji krizine yol açmıştı.

Bu arada, Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 60 artış gösterdi.

Shell tarafından hazırlanan LNG Görünümü 2023 raporuna göre, İngiltere'nin de dahil edildiği Avrupa ülkeleri, geçen yıl 121 milyon ton LNG ithal etti.

Analistler, kış sezonu sona ermeden uzun süreli bir soğuk hava dalgası olması durumunda veya arz kesintileri yaşanması durumunda Avrupa'da doğal gazın fiyatının tekrar yükselebileceğine işaret etti.

Etiketler : Avrupa Shell megavatsaat

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