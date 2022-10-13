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13 Ekim 2022 Perşembe 12:51:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 12:51:00

Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

Kaynak: AA

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Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarak, planlanandan 3 ay önce depolama hedefinin üzerine ulaşmış oldu.

AA muhabirinin Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, bugün itibarıyla AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

Böylece, AB, planlanandan 3 ay önce depolama hedefinin üzerine ulaşmış oldu.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkeleri, geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin etti.

AB, savaşın başlamasıyla üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda da yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Bugün itibarıyla Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki toplam doluluk oranı yüzde 91,56 olarak kaydedildi.

AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğal gaz depo kapasitesi yer alıyor.

Avrupa'nın toplam doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor. Halihazırda AB'nin depolarındaki gaz miktarı ise 104,3 milyar metreküp olarak belirlendi.

Mevcut durumda, Belçika ve Portekiz depolarında tam doluluk oranını yakalarken, Danimarka yüzde 99, Fransa ve Polonya yüzde 98 oranında doluluğa ulaştı.

Etiketler : Belçika ve Portekiz AB GAZ
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