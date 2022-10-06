Avrupa'da gaz çatlağı

Avrupa'daki en büyük dijital yayın organları arasında bulunan Euractiv, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanlarının enerji krizine çare arayışı için yaptığı zirvenin perde arkasını sayfalarına taşıdı. Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargoları sonrasında kıtada gerçekleşen petrol, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı yükselişin önüne geçebilmek için yapılan toplantıda 1 ana, 2 alternatif çözüm önerisi masaya getirildi. Üye ülkeler ise hiçbir öneride uzlaşamadı. Sonuçta enerji krizi siyasi krize dönüştü.

FİKİR BİRLİĞİ YOK

Çekya'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda bir ana öneri üzerinde tartışıldığı ve iki alternatif önerinin de gündeme getirildiği ancak üye ülkelerin kendi arasında fikir birliğine varamadıkları ifade edildi. Çekya, Avrupa'nın enerji krizinin üstesinden gelmek için ana formül olarak masaya enerjiye "tavan fiyat uygulaması" modelini sundu ancak hiçbir ülke bu konuda ortak bir sonuca ulaşamadı.

GAZ GELMEZ KORKUSU

Yayın organına konuşan üst düzey bir AB diplomatı da "Konsensüse yaklaşamadık bile" sözleriyle krizin büyüdüğünü dile getirdi. Tavan fiyat uygulamasına en büyük itiraz Hollanda'dan geldi. Yayın organına konuşan ülkenin Enerji Bakanı Rob Jetten bu önlemin tüketimi kısıtlamaya yol açabileceği endişesi taşıdıklarını ifade ederken, Almanya'nın Enerji Bakanı Robert Habeck ise Avrupa ülkeleri tatmin edici bir tavan fiyat koyamazsa sıvı doğalgazın (LNG) başka bölgelere satılabileceği ve Avrupa'ya çok az doğalgaz geleceği şüphesinde olduklarını ifade etti.

"RUSYA'YA BAĞIMLIYIZ"

Lüksemburg Enerji Bakanı Claude Turmes ise bu durumda enerji pazarının bozulacağını ve doğalgazın en çok ihtiyaç duyulan ülkelere gitmesinin engellenebileceğini ileri sürdü. İtiraz eden ülkeler arasında bulunan Avusturya ise ülkenin Rusya'ya enerji bağımlılığı olduğu ve alınacak önlemlerin Avusturya'nın enerji güvenliğini tehlikeye sokacağını savundu. Masadaki diğer seçenekler ise Almanya'nın önerisi olan elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz fiyatını sınırlandırmak ve Avrupa Birliği bünyesinde bir platform kurarak doğalgazı ortak satın almak.

AB: RUSYA GAZI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını söyledi. Leyen, "Savaş, ekonomik ve sosyal sıkıntılara neden oluyor. Tek pazarımızda vatandaşlarımıza ve ekonomiye ağır bir yük bindiriyor. Özellikle artan enerji maliyetleri, vatandaşların satın alma gücünün azalmasına ve şirketlerin rekabet gücünün kaybolmasına yol açıyor" dedi. Von der Leyen, "Gaza tavan fiyat, piyasanın daha iyi işlemesini sağlayan yeni bir AB fiyat endeksi geliştirilinceye kadar geçici bir çözümdür. Komisyon bu konuda çalışmalara başladı" diye konuştu.

RUSYA, İTALYA'YA GAZ AKIŞINI YENİDEN BAŞLATTI

Rus enerji şirketi Gazprom, Avusturya üzerinden İtalya'ya doğalgaz sevkıyatının tekrar başladığını duyurdu. Açıklamada Avusturya'daki operatörün Gazprom sevkiyatları için onay verdiği ve bu sayede İtalya'ya yönelik sevkiyatın tekrar başladığı kaydedildi. Gazprom'un İtalya'ya sevkıyatı 1 Ekim'de yaptırımlar nedeniyle Avusturya'da ortaya çıkan yeni mevzuatlarla ilgili sorunlardan ötürü durmuştu.

AVRUPA YENİ YAPTIRIM PAKETİNDE ANLAŞTI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. AB dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi. Yaptırımlar Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeriyor. Anlaşma sağlanan paketin bütün içeriği ise henüz paylaşılmadı.

BELÇİKA'DA FIRINLAR KAPANIYOR

Belçika'da bazı fırınlar enerji krizi nedeniyle kepenk kapatıyor. Gaz faturalarının yaklaşık 8 kat, un fiyatlarının da 2 kat artması fırıncıları sıkıntıya soktu. Bazı fırınlar maliyetleri karşılayamadıkları için kapanmaya başladı En son Valonya'da yer alan ve 19 yıldır faaliyet gösteren Dumont fırını da artan enerji maliyetleri yüzünden kapandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan fırın, 2021 yılı başında aylık enerji faturasının 1342 euro olduğunu, eylül ayında fırının aylık faturasının 11 bin 836 euroya yükselttiğine işaret ederek kapandıklarını bildirdi.

Brüksel'de fırıncılık yapan Adem Ezel, "En önemli sorunumuz elektriğe ve gaza çok zam gelmesi." dedi. 30 senedir bu işin işinde olduğunu, 15 senedir de Brüksel'de fırın işlettiğini anlatan Ezel, "Gaz faturası 1400 eurodan 10 bin 800 euroya çıktı. Elektrik faturası 2 bin 800 euro geliyor. İkisi birden aylık yaklaşık 15 bin avro geliyor. Bu çok büyük para." diye konuştu.

Uzun yıllar Brüksel'de çalışan Fas asıllı fırıncı Khalid ise, enerji ve ham madde fiyatlarının çok yükseldiğini söyledi. Durumun herkes için çok zor olduğunu ifade eden Khalid, "Her şey çok pahalı. Un, gaz, elektrik gibi temel maddeler çok pahalandı" diye konuştu.