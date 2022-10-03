VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sovyetler bitiremedi Rusya tamamladı
Avrupa'da enerji krizi
Türkiye Eurofighter'a mı yöneliyor?
"Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir"
Kremlin'in hesapları bozuldu
Sıcaklıklar bir anda düşecek!
İran'da "Hamaney'e ölüm" sesleri
"Rusya uzayda yeni bir savaş başlatabilir"
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin
Altılı masa şaşırtmadı! Elde var sıfır
AK Parti çalışmalara hız verdi!
"Yunanistan Lozan'dan çıkmış sayılır"
Barış yok karşılaştık
Kurşun döktürüp geldik
Hedef 30 metre
Bayıltan fotoğraf
Ekimde aşk başkadır
Milli takıma uğurlu geldik
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor
10 soruda bipolar testi
‘Sağlıklı yaşam' meme kanseri riskini azaltıyor
Minikleri okula "ittirerek" götürmeyin uyarısı
Grip aşısı olmak için geç kalmayın
03 Ekim 2022 Pazartesi 12:18:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 12:18:00

Avrupa'da enerji krizi... En ucuz gaz Türkiye'de! Hangi ülke ne kadar ödüyor

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası Rusya'nın Avrupa'ya enerji konusunda uyguladığı kısıtlama sonrası Avrupa kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken, enerji krizi her geçen gün artıyor. Enerji dar boğazına giren Avrupa başkentlerinde doğalgaz ve elektrik fiyatları adeta can yakıyor. Kara bir kışa hazırlanan Hollanda gazda, İngiltere ise elektrik fiyat artışında zirvede. Başkent Ankara ise listenin son sıralarında yer alıyor

Enerji dar boğazına giren Avrupa başkentlerinde doğalgaz ve elektrik fiyatları adeta can yakıyor. Kara bir kışa hazırlanan Hollanda gazda, İngiltere ise elektrik fiyat artışında zirvede. Başkent Ankara ise listenin son sıralarında yer alıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Avrupa'da enerji kriziyle doğalgaz ve elektrik fiyatları tavan yaptı. Vatandaşlar isyan ediyor, fabrikalar iflas ediyor, dükkânlar kapanıyor. Her ülke fiyat artışıyla mücadele etmeye çalışıyor. Peki Avrupa'da en yüksek elektrik ve gaz kullanan ülke hangisi? Türkiye'de durum ne? SABAH, Avrupa başkentlerinde konutlardaki doğalgaz ve elektrik fiyat artışını inceledi.

İşte sonuçlar... 29 ülkede yapılan incelemeye göre, Avrupa ülkeleri içinde 1 metreküplük gazın fiyatının en yüksek olduğu ülke Hollanda. Hollanda'da konutlarda doğalgazın 1 metreküpü 66.59 TL'den (3.6 euro) satılıyor. Hollanda'yı Danimarka, İsveç ve Almanya izliyor.

Danimarka'da 1 metreküp gazın fiyatı 61.16 TL (3.3 euro). İsveç'te bu rakam 46.2 TL (2.5 euro). Avrupa sanayisinin kalbi konumundaki Almanya'da ise 43.32 TL (2.3 euro). Gazda en ucuz ülkeler arasında ise Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna yer alıyor.

LONDRA'DA ARTIŞ YÜZDE 522

Avrupa başkentlerine bakıldığında da fiyatlarda bir yıllık artış korkunç boyutlarda... Ağustos 2021-Ağustos 2022 verilerine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da konutlarda doğalgazın fiyatı yüzde 522 arttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 493, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 466, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 409, İtalya'nın başkenti Roma'da yüzde 188 artış yaşandı. Ankara'da ise konutlarda doğalgazın fiyatı bir yılda TL bazında yüzde 109 arttı.

ELEKTRİĞE EN ÇOK İNGİLİZLER ÖDÜYOR

Enerji tasarrufu önlemleri uygulamaya başlayan Avrupa'da elektrik fiyatları da el yakıyor. 34 ülkede konutlardaki elektrik fiyatlarını inceledik. 1 kilovatsaat başına elektriğin fiyatının en yüksek olduğu ülke İngiltere... İngiltere'de 1 kiolavtsaat elektrik 11.79 TL'ye (0.64 euro) satılıyor.

İngiltere'den sonra Danimarkalılar da elektriği en pahalı kullanan Avrupalılar arasında... Danimarka'da fiyat 10.1 TL (0.542 euro), İtalya'da 9.99 TL (0.541 euro), Hollanda'da 9.38 TL (0.544 euro), Almanya'da ise 9.31 TL (0.507 euro).

TÜRKİYE GAZDA DA ELEKTRİKTE DE UCUZ

Türkiye ise konutlarda kullanılan elektrik de doğalgaz da Avrupa ülkelerinden çok daha ucuz. Ülkemizde 1 metreküp gazın fiyatı 4.72 TL (0.2570 euro). 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı ise 1.45 kuruş (0.07 euro).

100 LİRAYA MAL EDİP 20 TL'YE SATIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğalgaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık.

Cumhurbaşkanımızın da sıkça dile getirdiği özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde de tarife çalışmalarını da sürdürüyoruz. Yani hâlihazırda doğalgaza konut bazında baktığımızda bugün itibarıyla yüzde 80'lik bir sübvansiyon var. 100 liraya aldığınız bir ürünü 20 TL'ye satmaktan bahsediyoruz. Arz güvenliğiyle ilgili tedbirlerimizi de aldık" demişti.

Avrupa'da ağustos konut elektrik fiyatları (EPDK'nın 2022 yılı 3. çeyrek (Ağustos) düşük kademe tarifesine göre hesaplanmıştır. Türkiye'de Eylül 2022 dönemi kwh başına mesken elektrik fiyatı 1.73 TL'dir.

Etiketler : enerji ukrayna rusya doğal gaza
20 yıl sonra yeniden

20 yıl sonra yeniden
Marmaris'te ‘Mavi Sürgün'

Marmaris'te ‘Mavi Sürgün'
Trabzon'da çocuk oldu

Trabzon'da çocuk oldu
Kostümlü kutlama

Kostümlü kutlama
Paris çıkarması

Paris çıkarması
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
Mezun oyunu

Mezun oyunu
Sahnede yine ağladı

Sahnede yine ağladı
Festivalde 4 dalda aday

Festivalde 4 dalda aday

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes