VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılayı seyyar kan bağış noktaları için kentlerdeki yöneticilerden anlayış bekliyor
İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi
TÜBİTAK, SAHA Expo'da yüksek teknolojileriyle boy gösterecek
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi
Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor
Almanya'da iklim aktivistleri Monet'in tablosuna patates püresi fırlattı
Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü
İngiltere'de Hint kökenli Rishi Sunak etnik azınlıktan gelen ilk başbakan oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
Aliyev'den, 'Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü istişare formatı' açıklaması
Japonya, Haiti'deki Büyükelçiliğini, güvenlik sebebiyle geçici olarak kapattı
Rusya: Ukrayna'nın kirli bomba kullanması ile ilgili provokasyonu engelleyeceğiz
Bakan Akar: Ukrayna'da bir an önce akan kanın durdurulması önemli
Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip
Avrupa'da doğal gaz fiyatı ılımlı hava koşullarıyla yüzde 13,5 geriledi
Bakanlar Nebati ve Kirişci maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti
İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
İsrail Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşına "Kiev'e silah vermeyeceklerini" söyledi
24 Ekim 2022 Pazartesi 16:12:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:12:00

Avrupa'da doğal gaz fiyatı ılımlı hava koşullarıyla yüzde 13,5 geriledi

ABONE OL

Avrupa'da doğal gazın fiyatı, ılıman hava koşulları ve birçok ülkede gaz depolarının dolmasıyla yüzde 13,5 geriledi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 104,75 avrodan işleme açıldı.

Söz konusu fiyat Türkiye saatiyle 14.30 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 13,5 azalışla 98,17 avroya indi ve hazirandan beri en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlardaki düşüşte, kış aylarında enerji arzına ilişkin endişelerin olağandışı ılıman hava koşullarıyla hafiflemesi ve birçok ülkede gaz depolarının yüzde 95 doluluk oranına ulaşması ektili oldu.

Enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da gaz depolama tesislerinin planlanandan daha hızlı doldurulması ve doluluk oranının yüzde 95'i aşması dikkati çekti.

Buna ek olarak, AB ülkelerinin TTF'de doğal gaz tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmaları ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz teslimatlarının (LNG) artması ihtimali, kış aylarında gaz tedarikinin yetersiz kalmasıyla ilgili endişeleri azalttı.

Etiketler : avrupa doğal gaz ekonomi
Kırmızı imaj

Kırmızı imaj
Tek kriteri senaryo

Tek kriteri senaryo
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Mali korkuttu

Mali korkuttu
Aşkın saati hızlandı

Aşkın saati hızlandı
Aşkta kaybetti işte kazandı

Aşkta kaybetti işte kazandı
Ulusalda 'Güzel Günler'

Ulusalda 'Güzel Günler'
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Arda'nın ‘Pusula'sı

Arda'nın ‘Pusula'sı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX