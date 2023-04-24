Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor

İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İrlanda, Norveç ve Lüksemburg liderleri ve enerji bakanları ile AB Komisyonu yetkilileri, Belçika'nın Oostende şehrinde, Kuzey Denizi'ndeki deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımları ve bağlantılarını artırmak için düzenlenen Kuzey Denizi Zirvesi'nde bir araya geldi.

KUZEY DENİZİ YEŞİL ENERJİ SANTRALİNE DÖNECEK

Zirvenin ev sahibi Belçika Başbakanı Alexander De Croo, program kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Bu zirve, Kuzey Denizi'ni dünyanın en büyük yeşil enerji santrali yapmak için önemli bir kilometre taşını ortaya koyuyor." dedi.

De Croo, bölgede 2030'a kadar 130 gigavat, 2050'ye kadar da 300 gigavat deniz üstü rüzgar elektrik üretim kapasitesi kurulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Hedeflerin yakalanması halinde, Avrupa kıtasında elektriğin 300 milyon haneye Kuzey Denizi'nden sağlanacağına işaret eden De Croo, böylece, daha yeşil, enerjide bağımsız, istihdam yaratmaya devam eden, ağır sanayi faaliyetlerini Avrupa kıtasında tutabilen, sürdürülebilir bir şekilde büyüyen bir Avrupa kurmayı amaçladıklarını anlattı.

Yenilenebilir yatırımları hızlandıracaklarına işaret eden De Croo, "Kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, imar ve ihale gibi süreçleri ve finansman modellerini standart hale getirmelisiniz." diye konuştu.

De Croo, mevcut durumda yılda yaklaşık 7 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerji santrali inşa kapasiteleri olduğunu anımsatarak, "Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak yılda 20 gigavata ulaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hedefi yakalamanın ancak özel sektöre yardım edilmesiyle mümkün olabileceğini anlatan De Croo, ülkelerin birlikte hareket etmesi ve hızla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

RÜZGAR VE GÜNEŞTEN ÜRETİM, GAZI GEÇTİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, geçen yıl AB'nin yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde önemli artış olduğunu, ilk defa gaza kıyasla rüzgar ve güneşten daha fazla elektrik üretildiğini söyledi.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşıyla geçen yıl ciddi bir enerji krizi yaşandığını anımsatan von der Leyen, "Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızdan kurtulmayı başardık." dedi.

Von der leyen, gaz tedarikinde Rusya'dan uzaklaşarak güvenilir ortaklara yöneldiklerini, Avrupa'da halkın da enerji tüketiminde yüzde 20 tasarruf yaptığını vurguladı.

"En önemlisi, yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaptık." diyen von der Leyen, enerji krizine rağmen hem ekonomiyi büyütmeyi hem de sera gazı emisyonlarını azaltmayı başardıklarını söyledi.

Von der Leyen, "AB'nin yenilenebilir üretimde kriz yılında müthiş bir artış oldu. Geçen yıl ilave yenilenebilir enerji kurulumunu ikiye katladık. İlk defa gaza kıyasla rüzgar ve güneşten daha fazla elektrik ürettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir kaynakların AB'nin 2050 yılı hedeflerini yakalaması için çok önemli olduğuna dikkati çeken von der Leyen, bu yatırımların hızlanması gerektiğini anlattı.

Von der leyen, AB'nin yenilenebilir enerji için 2030 hedefini yüzde 32'den 42'nin üzerine yükselttiklerini anımsattı.

Liderlerin Oostende deklarasyonunu olumlu karşıladığını belirten von der Leyen, bunun, denizden rüzgar enerjisi üretim hedefini iki kat artırdığını söyledi.

KRİTİK ALTYAPI TEHDİT ALTINDA

Von der Leyen, kritik altyapının güvenliği konusunda bir soru üzerine, "Kritik altyapımızın tehdit altında olduğunu biliyoruz. Kuzey Akım boru hattına geçen yıl yapılan sabotajdan beri bunun farkındayız." dedi.

AB'nin kritik altyapı saldırılarına müdahale ve bu konuda işbirliğini artırma konusunda hızlı adımlar attığını anlatan von der Leyen, hali hazırda altyapıya karşı en kötü durumlara yönelik bir stres testi programı üzerinde çalıştıklarını ve altyapının dayanıklılığını güçlendireceklerini söyledi.

Von der Leyen, bu konuda AB'nin NATO ile birlikte çalıştığını hatırlatarak, NATO ile olası bütün tehditleri içeren ortak bir görev gücü oluşturduklarını ifade etti.

AB ve NATO uzmanlarının eşgüdümlü dayanıklılık için bir program üzerinde çalıştıklarına işaret eden von der Leyen, bunu temmuz ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde sunacaklarını söyledi.

Zirvede ülkeler, bölgede rüzgar yatırımlarını hızlandırmayı, enerji bağlantılarını güçlendirmeyi taahhüt etti.

Mevcut durumda bölgede 30 gigavat rüzgar kurulumu bulunuyor.

Brüksel merkezli Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği de (WindEurope), Avrupa'nın deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün, hükümetlerin artan yatırım hedeflerini karşılayacak boyutta olmadığını, uygun politikalar ve fonla desteklenmeleri gerektiğini bildirdi.

Avrupa'nın rüzgar sektörünün yıllık 7 gigavat kapasitelik üretim yapabileceğine işaret eden birlik, ülkelerin hedefini yakalamak için bunun yakın zamanda 20 gigavata yükseltilmesi gerekeceğini anımsattı.