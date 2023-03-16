Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.