16 Mart 2023 Perşembe 16:36:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 16:36:00
Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı
Kaynak: AA
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Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
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