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30 Mart 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 11:00:00

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Kaynak: AA

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Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artarak 452,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 15.429 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.578 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.237 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 9.156 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 26.885 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1,0840'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın son yaptığı açıklamalarda, veri bazlı karar alacaklarını söylediğini hatırlatan analistler, bugün para piyasalarında bankanın gelecek toplantıda yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Etiketler : avrupa borsa ekonomi

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