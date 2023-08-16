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16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:29:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:29:00

Avrupa borsaları düşüşte

Kaynak: AA

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Avrupa borsaları, günü küresel enflasyona ve büyümeye ilişkin endişelerle Almanya hariç düşüşle tamamladı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 düşüşle 455,29 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 7.260,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 gerileyerek 28.169,96 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalarak 7.356,88 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 artarak 15.789,45 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.09 itibarıyla yüzde 0,083'lük gerilemeyle 1,09 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler : avrupa borsa düşüş ab
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