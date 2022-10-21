Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 94,2 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yüzde 95,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 94,2 oldu.

AB'de ise ilk çeyrekte yüzde 87,5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ikinci çeyrekte yüzde 86,4 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu oran 2021'in ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 90,5, Avro Bölgesi'nde yüzde 97,9 olarak tespit edilmişti.

Böylece, toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 12,1 trilyon avro, AB'de de 13,1 trilyon avro seviyesini buldu.

EN YÜKSEK BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA



AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 182,1 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 150,2 ile İtalya, yüzde 123,4 ile Portekiz, yüzde 116,1 ile İspanya, yüzde 113,1 ile Fransa ve yüzde 108,3 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 16,7 ile Estonya, yüzde 21,3 ile Bulgaristan ve yüzde 25,4 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.