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14 Kasım 2023 Salı 15:32:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 15:32:00

Avro Bölgesi ekonomisi geçen yıla kıyasla küçüldü

Kaynak: AA

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Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 geriledi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu oldu.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3. çeyreğinde çeyrek bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

Daha önce yayımlanan öncü verilerde, AB ekonomisinin 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdüğü öngörülmüştü. Son verilerde AB ekonomisinin büyüme oranının aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Öte yandan, 2. çeyrekte AB ekonomisi değişim göstermezken, Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,2 büyümüştü.

GSYH, 3. çeyrekte önceki çeyreğe oranla İrlanda'da yüzde 1,8, Finlandiya'da 0,9, Avusturya'da 0,6, Çekya ve Danimarka'da 0,3, Hollanda, Slovenya, Estonya ve Portekiz'de 0,2, Almanya ve Litvanya'da 0,1 azaldı. İsveç ve İtalya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,1 arttı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,7, Estonya'da 2,5, İsveç ve Avusturya'da 1,2, Finlandiya'da 1, Çekya'da 0,6, Hollanda'da 0,5, Almanya'da 0,4, Macaristan'da 0,3 gerilerken, İtalya ve Litvanya'da değişmedi.

Etiketler : avro ekonomi küçülme
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