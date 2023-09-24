Avrasya Tüneli'nin günlük geçiş rakamları garantiyi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulunduğunu, yetkililerden brifing aldığını bildirdi.

Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserler meyvesini vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden brifing aldı.

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ndeki trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığını ve garanti araç geçiş sayısının üstüne çıkıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor. Geride bıraktığımız süreçte Eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tünelini kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı. 22 Nisan 2023 tarihinde ise maksimum günlük 85.491 araç sayısına ulaşmıştı. Devletimiz, trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli'nde birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek" dedi.

Kamu Özel İşbirlişi modeliyle yapılan İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde devletin garanti ettiği günlük araç sayıları geçtiğimiz aylarda aşılmıştı. Pandeminin etkisinin tamamen kalkmasıyla birlikte rakamların daha da artması bekleniyor. Böylece, Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülke, dev eserler kazanmış olacak.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Avrasya Tüneli'nin pek çok ilki başarıyla gerçekleştirerek dünya tünelcilik sektöründe yeni bir çağ açtığına dikkati çekti, Avrasya Tüneli'nin özelliklerine değindi. Uraloğlu, "En derin noktası deniz seviyesinin 106,4 metre altında olan Avrasya Tüneli'nde depreme dayanıklılığı artırmak üzere tünelde kullanılan sismik bilezikler kullanıldı. Bu sayede, tünelin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı 'servis şartları' ve 2 bin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı ise güvenlik şartlarının bozulmayacak şekilde inşa edildi. Olası depremlere karşı davranışını da anlık gözlemliyoruz. Kurulan sistem ile tünel boyunca 12 adet ivme ölçer, üç boyutta izleme yapan 21 adet yer değiştirme sensörü ve işletme binalarında kurulan 3 adet ivme ölçer ile sürekli takip edilmektedir" diye konuştu.

400'DEN FAZLA KAMERA İLE 7/24 İZLEME

Akıllı yol teknolojileriyle yönetilen Avrasya Tüneli'nin trafiğin kesintiye uğramadan güvenli ve sağlıklı akışının sağlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nde tünel ve yaklaşım yollarındaki trafik akışı, kontrol odasında görev alan operatörler tarafından 7 gün 24 saat boyunca takip edilmektedir. Muhtemel tüm acil durumlar için gerekli "koruma" planları "önce insan" ilkesi gözetilerek hazırlanmış ve SCADA Sistemine tanımlanmıştır. Enerji, havalandırma, aydınlatma, trafik işaretleri, radyo anonsları ve geçiş kontrolü gibi tüm sistemler bir bütünlük içerisinde otomatik olarak çalışmaktadır. Kaza, araç arızası gibi olağandışı durumlar 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle anında tespit edilebilmektedir. Acil durumlarda, uzman acil durum ekipleri tarafından, tünel yapısına uygun olarak özel üretilen ve üzerinde yangın söndürme teçhizatı olan motosikletlerle müdahale edilmekte olup, müdahale süresi iki dakikanın altındadır" dedi.