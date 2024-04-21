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21 Nisan 2024 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 14:45:00

Avrasya Kalkınma Bankasından Türkiye ile büyüme isteği

Kaynak: AA

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Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, "Türkiye ile halihazırda bağlarımız var ve bunun nihayetinde üyeliğe gideceğini umuyoruz." dedi.

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Türkiye'nin, Orta Asya bölgesinde önemli bir rol oynadığını ve bankaya üye ülkelerle yakın ekonomik ve kültürel bağları olduğunu belirterek, gelecekte Türkiye'nin de bankanın üyesi olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'da bulunan Podguzov, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bahar Toplantıları'nın, diğer çok taraflı kalkınma bankalarının temsilcileriyle bir araya gelmek ve küresel zorluklara yönelik yaklaşımlarını karşılaştırmak için çok önemli bir platform olduğunu dile getiren Podguzov, küresel belirsizlikler dikkate alındığında dünyanın iklim değişikliği ve finansal açıklar gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Podguzov, toplantılarda, küresel zorlukların nasıl ele alınacağını ve finanse edileceğini değerlendirdiklerini aktardı.

BANKANIN KÜMÜLATİF YATIRIM PORTFÖYÜ 15 MİLYAR DOLAR

Avrasya Kalkınma Bankasının ağırlıklı olarak Avrasya bölgesi için önem taşıyan 3 ana konu üzerine yoğunlaştığını anlatan Podguzov, Orta Asya'da bağlantı altyapısı, ulaşım ve lojistiğin geliştirmesi, enerji ile su imkanlarının artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasının temel öncelikleri olduğunu kaydetti.

Podguzov, 2006'da kurulan Avrasya Kalkınma Bankasının o zamandan bu yana üye ülkelerinin ekonomilerine yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtti.

Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Bankanın 2021 yılı sonunda 5 yıllık yeni stratejisinin kabul edildiğini anımsatan Podguzov, "Stratejiye göre gelecek 5 yıl içinde üye ülkelerimizin ekonomilerine 11 milyar dolarlık yatırım daha yapacağız." dedi.

Podguzov, yatırımlarında Orta Asya'ya odaklandıklarını, Kazakistan'ın ise faaliyetlerinin kilit noktası olduğunu ve son 2 yılda Kazakistan ekonomisine 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını kaydetti.

Nikolay Podguzov, "Bölgede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için mümkün olduğunca fazla destek sağlamak, küresel bankaların ve bölgesel bankaların çalışmalarına yardımcı olmak ve küresel zorlukların üstesinden gelmek bizim için çok önemli. Misyonumuzu yerine getirmek, hedeflerimizi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE BÖLGEDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Avrasya Kalkınma Bankasının üye ülkelerinden olmamasına rağmen Türkiye ile olan ilişkilerine de değinen Podguzov, "Gelecekte Türkiye'nin de bankanın üyesi olabileceğini düşünüyorum. Türkiye bölgede çok önemli bir rol oynuyor ve bankanın üye ülkeleriyle çok yakın ekonomik ve kültürel bağları var." dedi.

Türk yatırımcıların bölgedeki projelerini anlatan Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankasının Türkiye'ye, geçen yıl meydana gelen depremler sırasında verdiği desteği hatırlattı.

Podguzov, "Türkiye ile halihazırda bağlarımız var ve bunun nihayetinde üyeliğe gideceğini umuyoruz." diye konuştu.

Etiketler : avrasya kalkınma bankası türkiye büyüme
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