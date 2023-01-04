Avokado ve kekik üreticisini sevindirdi

Türkiye'de 2022'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre avokadoda yüzde 342,5 artarak 40 bin 181 tona, kekikte yüzde 109,5 artışla 44 bin 358 tona ulaştı. Üreticisini üzenler ise yer fıstığı ve portakal oldu. Yer fıstığı üretimi yüzde 20,4 azalarak 186 bin 340 tona, portakal üretimi de yüzde 24,1 azalışla 1 milyon 322 bin tona geriledi.

