Avokado ve kekik üreticisini sevindirdi
Türkiye'de bir önceki yıla göre avokadoda yüzde 342,5 artarak 40 bin 181 tona, kekikte yüzde 109,5 artışla 44 bin 358 tona ulaştı.
Türkiye'de 2022'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre avokadoda yüzde 342,5 artarak 40 bin 181 tona, kekikte yüzde 109,5 artışla 44 bin 358 tona ulaştı. Üreticisini üzenler ise yer fıstığı ve portakal oldu. Yer fıstığı üretimi yüzde 20,4 azalarak 186 bin 340 tona, portakal üretimi de yüzde 24,1 azalışla 1 milyon 322 bin tona geriledi.
- Kara yollarına son 20 yılda 112 milyar dolarlık yatırım yapıldı
- Avokado ve kekik üreticisini sevindirdi
- Orta gelirli vatandaş 9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek
- Sektör temsilcileri 'Yeni Evim' kampanyasını değerlendirdi
- "Bulgaristan ile imzalanan anlaşmayla komşu ülkelere de gaz sevkiyatı söz konusu olabilecek"
- Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak