ATO Başkanı Baran: Sanayi elektriğinde indirim piyasalara olumlu yansıyacak

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirim kararını "reel sektör açısından çok olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Salgının ardından hızla toparlanması beklenen küresel ekonominin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve gıdadaki arz-tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Baran, konunun Türkiye'yi de yakından etkilediğine dikkati çekti.

Baran, küresel ekonominin sancılarla dolu bir yılı geride bırakırken Türkiye'nin ihracatı artırma ve tedarik merkezi olma yönünde hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Reel sektörün üretim gücü ile bu hedeflere ulaşabilmesi açısından alınan bu indirim kararı yerinde olmuştur. Üretim maliyetlerinde enerji fiyatları önemli bir girdi kalemi durumunda. İndirimle birlikte üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçileceğine ve bunun er geç piyasalara olumlu olarak yansıyacağına ve enflasyonu aşağı yönde ivmelendireceğine inanıyorum. Benzer indirimlerin ticari işletmelere uygulanması ticari hayata da olumlu yansıyacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e ve emeği geçen herkese üretimin önünü açan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum."