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28 Ocak 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 17:15:00

Atıl arazilerde tarımsal üretim ve tesis yatırımlarına bu yıl sağlanacak destekler belli oldu

Kaynak: AA

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Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve atıl arazilerin üretime kazandırılması amacıyla sağlanacak destekler belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme, Bakanlığa bağlı il müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin hibe ödemelerini kapsıyor.

Buna göre, hibe destekleri 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemi için sağlanacak.

Boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanarak tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri yükseltmek amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak konularındaki projelere hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

PROJE BEDELİNİN YÜZDE 75'İ KADAR HİBE VERİLEBİLECEK

Yatırım konularına göre Bakanlığın hibe oranları, belirtilen destekleme konuları için proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üretici örgütleri ile proje kapsamında işbirliği yapılabilecek.

Karar kapsamındaki hibe ödemeleri gerçek veya tüzel kişiler için sağlanacak.

Desteklerden, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.

Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir tarımsal destekleme programına dahil olamayacak.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı tarım arazisi atıl arazi resmi gazete
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