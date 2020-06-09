Atıklardan ürün yapıp 60 ülkeye ihraç ettiler, koronavirüse rağmen ikinci fabrikayı açtılar

Bu firmalardan biri de sığır jelatininde dünyanın önemli üreticileri arasına girmeyi başaran Halavet’i bünyesinde barındıran İskefe Holding. Çok değerli bir protein olan jelatin, gıda sektöründe yaygın olarak şekerlemeler, tatlılar, süt ürünleri, et ürünleri, soslar ve çorbalar, içecekler, fırın ürünlerinde kullanılıyor.



COVİD 19’A RAĞMEN İKİNCİ JELATİN FABRİKASI GEREDE’YE!



İskefe Holding bünyesindeki şirketler ayakkabı ve çanta için deri, gıda endüstrisi için yenilebilir sığır jelatini, günlük kullanım için kollajen üretmekteler. Ayrıca Kazlıçeşme Ar-Ge ve Test Merkezi Türkiye’de tek deri araştırma ve geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor. İskefe Holding ikinci jelatin fabrikasını Bolu’nun Gerede ilçesinde kuruyor. Ayrıca Kazlıçeşme Ar-Ge merkezi TÜBİTAK tarafından salgın ile ilgili proje konusunda destek aldı ve yıl sonuna dek maske üretim teknolojisini bitirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alıyor! Şirketin başarısı ekosistem temeline ve Ar-Ge’ye verdikleri öneme dayanıyor. Bolu Gerede’deki fabrikayı yıl sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyorlar. Holding grup şirketlerinde 500 ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Ürettikleri nerdeyse her ürünü farklı coğrafyalara ihraç ediyorlar. Bugün itibariyle deri, jelatin, collagen, yem, gübre gibi farklı ürünler için 70 e yakın ülkede birçok kişi ve firmaya çözümler sunuyorlar.

NATURAGEN COLLAGEN BU AY SATIŞA ÇIKTI!



Naturagen Kolajen; vücudunuza kolajen desteği sağlayan, günlük beslenme rutininize dahil edebileceğiniz takviye edici bir gıda. Farklı aromalara ve kolajen miktarlarına sahip dört farklı formu var. Tüm Naturagen ürünleri Türkiye menşeli hidrolize kolajen peptitler içeriyor ve %100 sığır kolajeni ile üretiliyor.

İskefe Holding Naturagen collageni geniş bir ürün yelpazesi ile market, eczane ve on-line kanallarda Türkiye pazarında haziran ayı içinde satışa sundu. Sadece iç pazarda da değil 2021 içinde Avrupa ve Ortadoğu pazarında da yer alıyor olacak.

İSKEFE HOLDİNG START-UP’LAR DESTEKLİYOR; YATIRIM YAPIYOR!



Şirket Start Up şirket ve projelerine büyük önem veriyor. Bu tür girişimlere rehberlik, kılavuzluk etmenin yanı sıra büyüyüp gelişmelerine de destek oluyor. Şirketin GOSB Teknopark da Collagen Araştırma A.Ş. adında start-up lara yatırım yapan bir arge şirketimiz ile Hollanda’da üç boyutlu yazıcılarda kullanıma uygun collagen araştırmaları yapan bir ar-ge merkezimiz daha bulunuyor.