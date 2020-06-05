  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7852
  • Euro
    7,6629
  • Altın
    366,4490
İstanbul
16 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırgızistan'da 15 kar leoparı tespit edildi
İtalya'da Covid-19 vaka sayısı 234 bin 500'ü geçti
Trump'tan eyalet valilerine Ulusal Muhafızlar konusunda 'beni aramaktan çekinmeyin' mesajı
Türkiye'de 133 bin 400 kişi koronavirüsü yendi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Toplululuğu'ndan ABD'ye 'George Floyd' kınaması
Moldova'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
Güzellik merkezleri açıldı mı? Uzman isim Sinem Sıla Doğu uyardı: Bakım yaptıracağım diye sağlığınız ...
Sağlık Bakanı Koca, AB büyükelçilerine Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini anlattı
Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 134'e çıktı
Malezya'dan Kovid-19 sonrası için 8 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi
Tokat'ta 300 sikke ele geçirildi
Youtube'da şarkısı 5 milyon kez dinlenen Murat Temel kimdir?
Test sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğunu otobüste öğrendi
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama
Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar liraya yaklaştı
Toyota, İŞKUR üzerinden 800 personel alacak
Başkan Erdoğan Yargıtay binasında incelemelerde bulundu
Hafter'den kurtarılan Tarhune'de 106 ceset bulundu
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Selman'ın skandalları tek tek ortaya çık ...
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 40 bin 261'e yükseldi
Van'da '15 günlük' yasaklama
Dünyayı heyecanlandıran açıklama! Aşı üretimine başlayacaklar
Karabük'te şantiye karantinaya alındı
05 Haziran 2020 Cuma 18:26:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 18:26:00

Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar liraya yaklaştı

ABONE OL

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, geri dönüşümde hala yüzde 50’ler seviyesinde olunduğunu belirtti.

Sarıbekir, "Ambalajlar çöp değil, tam tersine ekonomi yaratan malzemelerdir. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası daha temiz ve daha verimli dünya için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbekir, ambalajın ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığını, ambalaj olmadan ürünlerin satılamayacağını ve sevk edilemeyeceğini kaydetti.

Hiçbir ambalajın çöp olmadığını belirten Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ambalajların yarattığı katma değerle ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyoruz. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşıdır. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz."

"AMBALAJLI GIDALAR İNSAN ÖMRÜ ORTALAMASINI UZATIYOR"

Ambalajlı gıdaların insan ömrü ortalamasını uzattığının da altını çizen Sarıbekir, "ASD olarak gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı o ürünün güvencesidir. Satın aldığımız ürünlerin içeriğine, miktarına, son kullanma tarihine, üreticisinin adına ve adresine ambalajın üzerindeki bilgilerden ulaşılıyor." dedi.

Sarıbekir, ambalaj üretiminde iki önemli noktanın büyük önem taşıdığını kaydederek, bunların sürdürülebilirlik ve çevre olduğunu belirtti.

Özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın sıfır atık yönetimi ve geri dönüşüme odaklandığını belirten Sarıbekir, şunları kaydetti:

"Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Türkiye’de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda.

Türkiye'de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız ‘Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler’ adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170 bin adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER