Ata Ghoutbi: Atawich'in 2023 hedefi Avrupa'da büyümek
Orta Doğu'nun fast food devi Atawich, Türkiye'de yakaladığı hızlı büyüme ivmesi ile yeme-içme sektörüne damgasını vurdu. 2023 hedeflerini açıklayan markanın kurucusu Ata Ghoutbi, “Globalleşme yolunda çok önemli adımlar attık, bu sene devamı gelecek. Önce Almanya'da 30 şubeye ulaşacağız, ardından diğer Avrupa ülkelerine giriş yapacağız” dedi.
2000 yılında İran'da kurulan Atawich, yaptığı atılımlarla Orta Doğu'nun en büyük fast food zinciri haline geldi. Doğduğu topraklarda 100'ü aşkın şubesi bulunan marka, Türkiye pazarına da iddialı bir giriş yaptı. 5 milyon dolarlık yatırımla adım attığı Türkiye yeme içme sektöründe bugün 20 şubeye ulaşan Atawich'in kurucusu Ata Ghoutbi, burada bir üretim tesisi de kurarak genel merkezini İstanbul'a taşıdı.
ROTAMIZI AVRUPA'YA ÇEVİRDİK
Türkiye'de yakaladıkları büyüme ivmesini Avrupa'ya taşımayı amaçlayan Ata Ghoutbi, 2023 yılında başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde şube sayısını artıracaklarını söyledi. Yeni yıldaki hedeflerini açıklayan iş insanı, "Türkiye'de yakaladığımız başarıyı sürdürürken, rotamızı Avrupa'ya çevirdik. 2023 yılındaki ilk hedefimiz, Almanya'da 30 şubeye ulaşmak. Ardından diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımlarımızı hayata geçirerek dünyanın en büyük fast food zincirleri arasına adımızı yazdıracağız" dedi.
DÜNYA BAŞKENTİNDEN DÜNYA MARKASI DOĞUYOR
Atawich'in tüm yurt dışı operasyon sürecinin Türkiye'den yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Ata Ghoutbi, "Türkiye, Atawich'e uğurlu geldi. En doğru kararlarımızdan biri bu topraklara gelmekti. İstanbul zaten dünya başkenti, Atawich de dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Markamızın şemsiyesi altına girmek isteyen çok sayıda girişimci var, hepsiyle tek tek görüşüyoruz. 2023'te Atawich lezzetlerini tüm dünya tanıyacak" diye konuştu.
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