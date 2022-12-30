ASKON Genel Başkanı Aydın: Sanayi elektriğindeki indirimle rahatlama yaşayacağız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, elektrikte sanayi grubuna yönelik yapılan yüzde 16 düzeyindeki indirimle sanayicilerin rahatlama yaşayacağını belirterek, "Üretimin önündeki engeller kaldırıldıkça da daha çok üretimle daha çok rekabetçi konuma geleceğiz." ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Lojistik ve akaryakıtta olduğu gibi elektrik giderinin de sanayide faaliyet gösteren firmaların temel gider kalemlerinden olduğunu anlatan Aydın, dünya genelinde enerji ve elektrik fiyatlarının artması nedeniyle sanayicilerin sıkıntılar yaşadığını bildirdi.

Aydın, bu maliyet artışlarının fiyatlardaki yükselişleri de beraberinde getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2023, ekonomiler için kritik bir yıl olacak. Rekabetin son derece artacağı bir ortamda bu indirimle sanayicilerimiz belirli bir rahatlama yaşayacaktır. Bu piyasadaki gelişmeler yakından takip edilerek mümkün olduğunca üreticinin üzerindeki bu yük hafifletilmelidir.

Büyüyen bir ekonomi hepimizin refah seviyesini artıracaktır. Üretimin önündeki engeller kaldırıldıkça da daha çok üretimle daha çok rekabetçi konuma geleceğiz. Bunun gibi Hazine ve Maliye Bakanlığımızca açıklanan 2023 yılı gelir vergisi tarifeleri de iş insanlarımızın yararına olmuştur. Alınan bu kararlar daha çok üretim olarak ekonomimize yansıyacaktır."