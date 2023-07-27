VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Demir-çelik sektörleri yılın ilk yarısında Türkiye ihracatının yüzde 12,7'sini üstlendi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Rus VTB bankasının net karı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
Batı Afrika'nın ilgi uyandıran çalgısı: Kora
Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde
Türkiye'de otomobil sporlarına ilgi artıyor
27 Temmuz 2023 Perşembe 12:09:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:09:00

Aşırı sıcaklar domates mesaisini erken bitirecek!

Kaynak: AA

ABONE OL

Ege Bölgesi'nde kurutmalık ve salçalık domates üretim merkezlerinden Torbalı ovasında aşırı sıcak nedeniyle hızlı olgunlaşan ürünlerin bozulmaması için hasadın normalden önce bitirilmesi hedefleniyor.

İlçede yaklaşık 40 bin dönümlük arazide ekili domateslerin olgunlaşmasıyla önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilen ürünün hasat süreci de başladı.

Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken olgunlaşan ürünün dalında bozulmaması için toplama ve kurutma işlemlerine hız verildi.

Gün doğumuyla tarlalara giren tarım işçilerinin topladığı domateslerden kurutmalığa ayrılanlar kesilerek beyaz örtülere seriliyor. Ürünler, alıcıların talebine göre kükürtlü ya da tuzlu olarak hazırlanıyor.

Normalde eylül ayına kadar devam eden toplama ve kurutma işleminin bu yıl aşırı sıcak nedeniyle ağustos ayının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

İlçede bu yıl 400 bin ton domates üretilmesi ve kurutmalık ürünlerin başta ABD ve Avrupa olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

"Kuruma açısından sıcağın büyük avantajı var"

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine ilçede üretilen domatesin yüzde 80'inin salçalık, yüzde 20'sinin ise kurutmalık olarak kullanıldığını söyledi.

Bu sezon mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın tarladaki domatesi de etkilediğini vurgulayan Olgun, "Tarladaki domatesin erimemesi lazım, sıcaklar birdenbire ürünü hızlı bir şekilde hazır hale getiriyor, onu toplamamız gerekiyor. Bunun için tarlada da toplama işlemleri hızlanmış durumda. Normalde temmuz ve ağustos aylarında bu işlem yapılıyor fakat sıcaklardan dolayı ağustosun ikinci haftası sezonun tamamlanacağını düşünüyorum. Kuruma açısından sıcağın büyük avantajı var. 7 günde kuruması gereken domates 5 günde kurumaya başladı ama çalışanlarımız için çok zor bir ortam. 45 derecelik sıcaklık söz konusu, beyaz örtülerde bu daha da artıyor." dedi.

Olgun, sıcak havanın ürün kalitesine olumsuz bir etkisinin gözlenmediğini, iyi bir hasat sezonu geçirmeyi umut ettiklerini de belirtti.

Domates üreticisi Kemal Saygıner ise ürünün kalitesinden memnun olduklarını ancak birden olgunlaşması nedeniyle hasattaki iş yükünün arttığını, sıcak hava izin verdiği ölçüde ara vermeden toplama ve kurutmaya yoğunlaştıklarını belirtti.

Etiketler : Domater hasat hasat sezonu
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX