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16 Kasım 2022 Çarşamba 18:20:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 18:20:00

Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenleme için süreç hızlandı. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanacak. Artışın emekçileri enflasyon karşısında koruyacak oranda gerçekleşmesi bekleniyor.

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak artışta. Asgari ücrete bu yıl toplamda yüzde 95 artış yapıldı, 5 bin 500 liraya yükseltildi.

2023 zammı için süreç aralık ayında başlıyor.

Asgari ücretlinin beklediği ücret tespit komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirecek.

İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Asgari ücrette ocak ayında yüzde 50 ile tarihi artışa gidildi. Temmuzda ise yüzde 30'luk ara zam yapıldı. Asgari ücretliden alınan vergilerden de vazgeçildi.

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