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28 Kasım 2022 Pazartesi 20:48:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 20:48:00

Bakan Bilgin: Asgari ücrette ilk toplantı perşembe günü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla 1 Aralık Perşembe günü bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.

TEMSİLCİLER BULUŞACAK

Komisyonda, 5 hükümet temsilcisinin yanı sıra işçi kesimini temsilen Türk-İş'ten 5 ve işveren kesimini temsilen İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan 5 kişi masada olacak.

Yapılacak ilk toplantıda tarafların talep ve beklentileri masaya getirilirken ikinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belirlenecek.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

Zam için takvim 1 Aralık'ta netleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

Etiketler : asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik vedat bilgin
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