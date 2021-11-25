Asgari ücrette rakam netleşiyor: AGİ dahil değil!
Kaynak: AKŞAM
Asgari ücrete yapılacak zam oranı Aralık ayına girmeden netleşmeye başladı. Bakan Bilgin, işçi ve işveren temsilcileri ile yapılacak görüşmelerin 1 Aralık'da başlayacağını ve ilk hafta belirlenmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Asgari ücretle ilgili gündeme gelen en az yüzde 30 ve 35 oranında zam yapılması konusunda tarafların uzlaştığı belirtiliyor. Buna göre, asgari ücretin en az 3.800-4 bin aralığında belirlenmesi bekleniyor.
Asgari ücret görüşmeleri geçmiş yıllarda, aralık ayının ilk haftasında başlıyor ve önce sendikaların, sonra işverenin ev sahipliğinde yapılan toplantılar, hükümetin arabuluculuğunda yapılan üçüncü toplantı ile sona eriyordu. Böylece asgari ücretin belirlenmesi bazen yılın son günlerine kadar uzuyordu.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER NE?
Akşam, asgari ücret için yürütülen trafiği ve beklentileri her iki tarafta da araştırdı; hükümetin yaklaşımına dair izlenimlerini aldı. Buna göre son durum şöyle:
Taraflar, görüşmelerde dile getirdikleri beklentilerini ifade ederken, memur ve kamu işçileri için yapılan son sözleşmeyi, yıllık enflasyonu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çalışanı enflasyona ezdirmeme" prensibini esas aldıklarını beyan etti.
Asgari ücret geçen yılsonunda 2021 için yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. 2020 enflasyonu ise yüzde 14,6 olmuştu.
3.800-4.000 ARALIĞI
Asgari ücret rakamında bunların dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işveren tarafında yaptırdığı araştırma etkili olacak.
İşveren tarafında işletme sahipleri ve üst düzey yöneticilerden oluşan 700 kişilik, işçi tarafında da çeşitli sektörlerden 2,500 işçiyle yapılan görüşmelerle beklentiler toplandı. Taraflara, 'ne kadar bir asgari ücret bekliyorsunuz', 'asgari ücret ne kadar olursa sizin için iyi olur' ve 'ekonomik şartları da dikkate aldığınızda ne verilebilir' gibi sorular yöneltildi. Bakan Bilgin, araştırma sonuçlarını açıklamadı, ancak işçi ve işveren tarafında dile getirilen rakamların 3500 ila 4500 TL arasında değiştiği belirtiliyor.
Taraflar, asgari ücretin, bu rakamların ortalaması olan 3.800-4 bin aralığında belirlenmesinin tatmin edici olacağını söylüyorlar.
AGİ DAHİL DEĞİL
Bu rakama Asgari Geçim İndirimi rakamı dahil değil.
Hükümet, asgari ücretin yüksek belirlenmesi halinde, işverene de destek vermeyi değerlendirecek. Aynı şekilde, asgari ücret üzerinden alınan vergide işçi lehine indirim de masada olacak.
TEK TOPLANTIDA AÇIKLANACAK
Bunun için önce Bakanlığın yaptırdığı araştırmanın resmi sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşılacak, ardından gelecek kabine toplantısında gündeme getirilecek. Aralık'ın ilk haftasında da işçi ve işveren temsilcileri Bakan Bilgin'in katılımıyla tek toplantıda asgari ücreti açıklayacak.
- Asgari ücrette rakam netleşiyor: AGİ dahil değil!
- EPDK: Akaryakıtta herhangi bir ikmal krizi söz konusu değil
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
- MB'den BAE Merkez Bankası iş birliği açıklaması
- Bakan Ersoy'dan turizm açıklaması: Yıl sonu hedefimiz 22 milyar dolar
- Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı