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27 Kasım 2023 Pazartesi 15:34:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 15:34:00

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için önemli mesaj

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarihi açıkladı. Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Yılmaz şunları söyledi: "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu.

Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

"7 BİN 500 TL'DEN AZ ALANLARA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi:

"Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

"KAYNAKLARI DENGE GÖZETEREK KULLANMAYILIZ"

Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.

Etiketler : asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı çalışan
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