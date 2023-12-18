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18 Aralık 2023 Pazartesi 13:33:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 13:33:00

Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi... TÜRK-İŞ: Bir rakam konuşulmadı

Kaynak: AA

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada herhangi bir rakamın telaffuz edilmediğini belirtti.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yapıyor.

Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

"HERHANGİ BİR RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ"

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücrete ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada herhangi bir rakamın telaffuz edilmediğini belirtti.

Etiketler : asgari ücret asgari ücret komisyonu işçi işveren hükümet
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