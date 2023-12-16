VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bahçeli: Cumhur İttifakı karar verdi, yola koyuldu
Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
Bursa'da fabrika yangını
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava açıldı
Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
16 Aralık 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 11:00:00

Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Asgari ücreti belirlemek için tarafların mesaisi sürüyor. İlk toplantının ardından taraflar pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, pazartesi günü ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

İkinci toplantıda tarafların somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor.

"ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRLERİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir." ifadelerini kullandı.

"TÜİK'İN GEÇİNME ENDEKSLERİ MASADA PAYLAŞILACAKTIR"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Bakan bey özellikle sosyal diyalog vurgusu yaptı. Orada yapılacak çalışmanın tarafların memnuniyetiyle sonuçlanması noktasında bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ifade etti. İlk toplantıda öne çıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafının 4 üyesinin farklı iş kollarında asgari ücretle çalışan işçiler olması öne çıkan en önemli farklılıktı.

Beklentilerin dile getirileceği bir toplantı olma ihtimali kuvvetli muhtemel. Özellikle masada TÜİK'in geçinme endeksleri oluyor bu endeksler paylaşılacaktır. 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı gibi veriler de masada olacaktır. O gün artık rakamların gündeme getirileceği gün olma ihtimali yüksek.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Etiketler : işçi işveren hükümet enflasyon asgari ücret
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX