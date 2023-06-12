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Asgari ücrette ara zam için ilk buluşma yarın
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12 Haziran 2023 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 08:45:00

Asgari ücrette ara zam için ilk buluşma yarın

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın başlıyor.

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın başlıyor. Taraflar yapılacak ara zam için ilk kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Toplantıda, ekonomi ve alım gücüyle ilgili verilerin masaya yatırılması beklenirken dövizdeki artışla birlikte son günlerde gündeme gelen '500 dolarlık asgari ücret'in tartışmaların odağgında yer alması bekleniyor. Ancak 500 dolarlık asgari ücrete iş dünyasının önde gelen svil toplum örgütleri karşı çıkıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı "500 dolar bazında bir oran olacak" açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da önceki gün yaptığı açıklamada "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı..

ARA ZAM FORMÜLLERİ

Yüzde 20 zam: Net 10.208 TL, brüt 12.010 TL

Yüzde 25 zam: Net 10.634 TL, brüt 12.510 TL

Yüzde 30 zam: Net 11.058 TL, brüt 13.010 TL

Yüzde 35 zam: Net 11.475 TL, brüt 13.510 TL

Yüzde 40 zam: Net 11.910 TL, brüt 14.011 TL

Etiketler : işçi işveren ara zam asgari ücret
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