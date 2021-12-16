VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor
Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Bakanlıktan yeni ekonomi programı mesajı: Tüm araçlar kullanılacak
Merkel'den Mısır'a son kıyak! Giderayak onay verdi
MB faiz kararı açıklandı! Gram altından ilk tepki
Türkiye'de üretiliyor, 'Alman' diye satılıyor
BDDK'dan banka kredileri için talimat!
Asgari ücrette kritik gün
2020-2021'in en iyi iş kitapları seçildi
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'den 8 aydır iz yok
Anne olmak muhteşem bir duygu
Başarımın taçlandırılması nefsimi okşadı
Malatya'nın kazananı 'Çatlak'!
İkiliden müzikli komedi
Kickboks ile eridi
'Ceviz Ağacı'na 3 ödül birden
Beyaz'a dava açıldı: ‘Malvarlığına tedbir konulsun'
Komedinin gözünü seveyim
Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek
2022'de albüm geliyor
Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
16 Aralık 2021 Perşembe 19:31:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 19:31:00

Asgari ücrette AGİ kalktı mı?

Kaynak: NTV

ABONE OL

Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrette önemli bir ayrıntıyı açıkladı. Buna göre gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacak.

Asgari ücrette Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkıyor. Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı.

Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

VERGİDE 5004 LİRA AYRINTISI

Prof. Kılıç, kararın işveren açısından da önemli bir yansımasına dikkat çekti. Yeni asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması sonucu asgari ücret dışında gelire tabi olanların maaşlarından 5004 liranın düşeceğini, geri kalan kısma vergi uygulanacağını belirtti.

ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Asgari geçim indiriminin gelir vergisinden düşülen tutarı ifade eden bir kavram olması nedeniyle asgari ücrette AGİ'nin ortadan kalktığını belirten Ergen, "Bundan sonraki süreçte geliri asgari ücreti aşanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmının vergisi kalkacak bu tutardaki asgari geçim indirimi de devre dışı kalacak. Ancak vergi dışı tutarın üstünde kalan maaşa göre AGİ hesaplanması söz konusu olacak. Bu konuda da net bir rakam ortaya çıkarabilmek için tüm çalışanların yeni yıl zamlarının belli olması gerekiyor" dedi.

Etiketler : asgari ücret agi asgari ücrete agi dahil mi
Sete çıktılar

Sete çıktılar
İlk single heyecanı

İlk single heyecanı
Yeni güzel Ankara'dan

Yeni güzel Ankara'dan
Şarkı heyecanı

Şarkı heyecanı
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı
Ali Kırca'ya hırsızlık şoku: Tarihi kılıcı çalındı

Ali Kırca'ya hırsızlık şoku: Tarihi kılıcı çalındı
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Hafıza kaybı yaşamış

Hafıza kaybı yaşamış
Koronayı yendi çekime döndü

Koronayı yendi çekime döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER