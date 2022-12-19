Asgari ücret artırımında 4 senaryo ön planda. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.

ASGARİ ÜCRETTE 4 SENARYO ÖN PLANDA

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, TÜİK temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor.

Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.

Asgari ücretin 8 bin 750 liraya çıkarılması durumunda brüt 10 bin 294 lira olup maliyeti de 12 bin 95 liraya yükselecek.

GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ MASADA

Türk-İş, pazarlığın açlık sınırı 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor.

Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.

Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANA DA İSTİSNA

Yarı zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına saat, gün sayısı dikkate alınarak verilen ücrete de istisna tam olarak uygulanacak.

Eksik günü olanlar, part-time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak.