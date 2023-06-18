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18 Haziran 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 10:00:00

Asgari ücretin ikinci toplantısı yarın

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Asgari ücrette zam pazarlığında ikinci görüşme yarın gerçekleştirilecek.

Asgari ücrette zam pazarlığı 13 Haziran'da başlamıştı. İkinci görüşme ise yarın gerçekleştirilecek. İlk toplantıda Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize, ev kiralarına ve hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği açıklamalarında bulunmuştu. Konunun bayram öncesinde netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. İşveren kesimi bayramdan önce tamamlanması beklenen görüşmelerde zam oranının 6 aylık enflasyona göre belirlenmesini isterken, yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam gündemde.

Etiketler : asgari ücret işçi işveren
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