Asgari ücretin ardından gözler torba yasada

Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında iyileştirmeye ilişkin düzenlemeyi de Meclis tatile girmeden çıkaracaklarını açıkladı.

Asgari ücret zammı 86 kalemde iyileşmeyi beraberinde getirirken, vatandaşın kamuya ödemeleri, yükümlülükleri ve sosyal destekler başta olmak üzere devletten olan hakları da değişti.

Emzirme ödeneği 520 liraya, cenaze ödeneği 2 bin 54 liraya, çocuk parası aylık 268 liraya, aile zammı yardımı bin 341 liraya çıktı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz'da alacak.

YÜZDE 15'İ REFAH PAYI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret, emekli aylıklarına iyileştirme, en düşük memur maaşına ilişkin düzenlemeye değerlendirme yaptı.

Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan asgari ücretin 86 kalemde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini belirterek, "Öncelikli hedef asgari ücretli çalışanların satın alma gücünü korumak olup çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürüyoruz.

Yazla birlikte enflasyonun da kontrol altına alınması sürecini başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. İşsizlik oranımız azalacak, turizme yönelik çok önemli iş gücü artışı sağlanacak, mevsimlik işçilikte artışlar olacak. Bu açıdan ekonomik tabloyu çok olumlu görüyorum.

Refah payını da düşündük. Haziran enflasyon oranı belli olmadan z yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlarımıza verdik" dedi. Bakan Işıklan, 2024'de uygulanacak asgari ücret görüşmelerinin de mutabakatla sağlanacağına inandığını söyledi.

EMEKLİ VE MEMURA ZAM DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesi yaptığı değerlendirmede de memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade etti.

Işıkhan, "Zaten iki konu vardı.En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız.Meclis tatile girmeden temmuz ayında Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

EMZİRME ÖDENEĞİ 520 LİRAYA ÇIKTI

İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığının yanı sıra asgari ücretle beraber değişen bazı kalemler, tutarlar şöyle:

Cenaze ödenekleri 2 bin 54 lira, emzirme ödenekleri 520 liraya çıktı. Genel sağlık sigortası primleri Türk vatandaşları için 402,44 lira, yabancılar için 3 bin 219 lira, yabancı öğrenciler için 537 lira oldu. Ev hizmetlerinde sigorta primi günlük 8.94 lira, 10 günden fazla çalışanlar için de 145.32 lira oldu.

ÇOCUK PARASI, AİLE ZAMMI YARDIMI YÜKSELDİ

Yemek parası günlük 105.75 lira, çocuk parası (aylık) 268,29 lira, aile zammı yardımı da aylık bin 341 liraya yükseldi. Bir yıllık ücretin yüzde 60'ı oranında ödenen kısa çalışma ödeneği tavan tutarı 14 bin 898 liradan 19 bin 968 liraya çıktı.

Bugün itibariyle kısa çalışma ödeneği alanlardan 12 aylık ortalama brüt ücreti 30 bin liranın altındakilerin ödenekleri değişmeyecek, 30 bin liranın üzerindekilerin ödenekleri temmuz ayından sonra yeni tavanı aşmamak koşuluyla artacak.

BORÇLANMA TUTARLARI DEĞİŞTİ

Yeni asgari ücretle birlikte borçlanma tutarı günlük 143,09 lira oldu. Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendisince belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanıyor.

Ancak, en düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 34 oranında artacak.

Bir yıllık askerlik borçlanması 51 bin 511 lira, 18 ay askerlik borçlanması 77 bin 267 lira, ihya borçlanması günlük 154.27 lira, yurt dışı borçlanma günlük 201.22 oldu. İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük 224 lira, ayakta tedavilerde 298 liraya çıktı.

30 HAZİRAN'A KADAR YÜRÜRLÜKTE

Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor.

Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 76.860 liradan 103 bin 72 liraya çıkacak. Asgari artış düzenlemesinden önce askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 30 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecek.

Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, 30 Haziran'a kadar yürürlükte olan mevcut asgari ücret üzerinden yapacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Yeni zamla birlikte günlük brüt asgari ücret 447,15 lira olurken, aylık brüt de 13 bin 414,50 liraya çıktı. Asgari ücretin işveren maliyeti, SGK primi işveren payı (yüzde 20,5) 2 bin 749,97 lira, işveren işsizlik sigorta primi (yüzde 2) 268, 29 lira, işverene toplam maliyeti 16 bin 432, 76 lira oldu.