Asgari ücrete ek zamda iki önemli mutabakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı duyurunun ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ek zammı belirlemek için dün ilk toplantısını yaptı. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Varılan ikinci mutabakata göre asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

YAPMAK ZORUNDAYIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlıkta yapılan dünkü toplantıya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak, sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Çalışanların enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur" dedi.

SOSYAL TRANSFER

Bakan Bilgin, komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiğini belirterek "Bu düzenlememizle sadece Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız" dedi. Varılan mutabakata göre yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması için toplantının bugün sonuçlanması gerekiyor. 1 Temmuz tarihi için mutabakata varan taraflar vergi muafiyetlerinin de devamı yönünde uzlaşmaya vardı. Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 4253 liraya çıkarılmıştı. Ancak 5 ayda enflasyon yüzde 35.64 olarak gerçekleşirken 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 40.75 olmuştu.

BURAYA SEVEREK, İSTEYEREK GELDİK

TİSK Başkanı Akkol konuşmasında "Normalde asgari ücret yıllık belirleniyor ama güçlü bir mutabakatla hem işçi tarafımızın hem de devletimizin hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu mevcut konjonktür sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması konusunda biz TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız" dedi. Türks-İş Başkanı Atalay da, "Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye temenni ediyorum" dedi.

SENDİKALAŞMAYA DESTEK GELİYOR

Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi içerisinde sendikalaşma oranının yüzde 13 seviyesinde bulunduğunu bildiren Bilgin, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu bildirdi. Bilgin, "Emekçiler örgütlenmedikleri zaman ücretler, asgari ücret düzeyinde sıkışıp kalıyor. Bunun aşılması için mutlaka örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıracak çalışmaları yapıyoruz. Mevzuattaki düzenlemeleri yapacağız. Bazı işverenlerin sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı negatif tavrını aşacağız" diye konuştu.