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23 Mayıs 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 14:00:00

Asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi!

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekili olarak seçildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde Mersinli işadamı Hüseyin Çalışkan'ın otelinde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, işadamları ile bir araya geldi.

"PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK"

Eser ve hizmet siyasetiyle, İHA, SİHA, yerli otomobil Togg, TCG Anadolu Gemisi, Yeni Altay Tankı ve gözetleme uydusu İMECE gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Nebati, "Tüm bu yatırımları, hizmetleri ve destekleri gerçekleştirirken bütçe disiplininden de asla taviz vermedik. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltırken vatandaşlarımıza da hizmeti sürekli kıldık" dedi.

"TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM"

Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışları ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Asgari ücret memur ve emekli maaşları
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